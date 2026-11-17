Dos imitadoras de la intérprete peruana “Flor Pucarina” vinieron a medirse en el sexto versus de la noche en Yo Soy y solo una logró seguir en competencia. La primera contendiente en salir al escenario fue Maricielo Orihuela, seguida de la segunda participante, Leidy Laura, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambas concursantes realizaron su presentación en su intento por caracterizar de la mejor manera a la recordada exponente nacional “Flor Pucarina” y asegurar su permanencia en esta etapa del programa.

Tras escuchar las dos propuestas musicales de este sexto duelo de la jornada, el jurado evaluó lo mostrado por cada una y determinó que Maricielo Orihuela avanzó a la siguiente ronda de la competencia.

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