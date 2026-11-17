Dos imitadores del cantante uruguayo “Eduardo Franco” vinieron a medirse en el nuevo versus de la noche en Yo Soy y solo uno logró seguir en competencia. El primer contendiente en presentarse fue Jaime Consuelo, seguido del segundo participante, José Luis Elías, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes salieron al escenario para defender su caracterización del recordado intérprete uruguayo “Eduardo Franco” y buscar el respaldo del jurado en esta ronda decisiva del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este nuevo enfrentamiento de la noche, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y determinó que José Luis Elías avanzará a la siguiente instancia de la competencia.

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