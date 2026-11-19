Yo Soy Versus 2026: ¡Drástica eliminación deja sin clasificados a un duelo de diez personajes!
El quinto grupo, conformado por diez competidores con diferentes personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy, pero ninguno logró asegurar su permanencia. La jornada reunió sobre el escenario a Luis Miguel Egdavil como “PSY”, Tyrone Córdova como “Federico Moura”, Sanyer Carrizalez como “Beéle”, Rubén Loayza como “Sandro”, Kenji Escobar como “Canserbero”, Yamile Flores como “Lita Pezo”, Gustavo Choque como “Charlie Cardona”, Ingrid Castro como “Debbie Harry”, Alfredo Hermoza como “José Feliciano” y Jorge Alvarado como “Pedro Suárez Vértiz”.
Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que ninguno de los imitadores sea elegido para avanzar de ronda en la competencia.
¿Quiénes serán los próximos participantes en asumir el reto del escenario? ¿Qué sorpresas traerán los siguientes enfrentamientos? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!