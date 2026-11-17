Dos imitadoras de la cantante argentina “Nathy Peluso” vinieron a medirse en el quinto versus de la noche en Yo Soy y solo una logró seguir en competencia. La primera en presentarse fue Mariana Campos, seguida de su contrincante Thalizza Zagaceta, quien completó este enfrentamiento frente al jurado.

Ambas contendientes realizaron su presentación en el escenario en su intento por caracterizar de la mejor manera a “Nathy Peluso” y asegurar su permanencia en esta etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este quinto duelo de la jornada, el jurado evaluó lo mostrado por cada una y decidió que Mariana Campos fue quien pasó a la siguiente ronda en la competencia.

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