Dos imitadores del recordado salsero puertorriqueño “Frankie Ruiz” protagonizaron un vibrante duelo musical en Yo Soy y solo uno logró asegurar su permanencia. El primer contendiente en salir a escena fue Jesús Casafranco, seguido del segundo participante, Hans Roi, quien completó este enfrentamiento frente al jurado.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del “Papá de la Salsa”, desplegando ritmo y timbre vocal para convencer a la mesa calificadora en esta decisiva ronda.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las interpretaciones y determinó que Hans Roi es el imitador que pasa a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a Hans Roi en su próxima gala interpretando a “Frankie Ruiz”? ¿Qué otros duelos marcarán la jornada? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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