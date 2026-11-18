Dos imitadores del reconocido cantante argentino “Milo J” protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy, pero ninguno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Josué Infantes, seguido del segundo competidor, Jesús Casariego, quien completó este duelo frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del exponente de la música urbana “Milo J”, buscando replicar su particular timbre vocal y cadencia interpretativa en esta exigente etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que ninguno avanzará a la siguiente ronda de la competencia.

¿Quiénes serán los próximos participantes en asumir el reto del escenario? ¿Qué sorpresas traerán los siguientes enfrentamientos? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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