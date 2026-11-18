Dos imitadores del reconocido cantante británico “Robbie Williams” protagonizaron un vibrante enfrentamiento en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Fernando Córdova, seguido del segundo participante, Ángel Ramos, quien completó este duelo frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del “Rey del Show”, desplegando energía, dominio escénico y timbre vocal para convencer al jurado en esta exigente etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Fernando Córdova pasó de ronda a la siguiente instancia de la competencia.

¿Cómo le irá a Fernando Córdova en su próxima gala interpretando a “Robbie Williams”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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