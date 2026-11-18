Dos agrupaciones que llegaron para imitar a la legendaria banda “The Beatles” protagonizaron el último versus de la noche en Yo Soy y solo una logró asegurar su permanencia. La primera agrupación en salir a escena estuvo conformada por Piero, Herly, José Manuel y Uriel, seguida de la segunda agrupación, integrada por Sandro, Roberto, Sandro y Gian, quienes completaron este duelo frente a la mesa calificadora.

Ambos cuartetos defendieron sobre el escenario su caracterización de los “Fab Four”, desplegando armonías vocales e instrumentalización en vivo para convencer al jurado en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle y determinó que la primera agrupación, conocida como “Los plomos” por su vestimenta, sea la elegida para avanzar de ronda en la competencia.

¿Cómo le irá a “Los plomos” en su próxima gala interpretando a “The Beatles”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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