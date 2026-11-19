El primer grupo, conformado por diez competidores con diferentes personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy y solo seis lograron asegurar su permanencia. La jornada reunió sobre el escenario a Sergio Gómez como “Bruno Mars”, Jadet Jimenez como “Carla Morrison”, Gonzalo Tapia como “Fito Páez”, Kevin Carrasco como “Esaud Suárez”, Claudia Ramírez como “Tatiana”, Alexander Heradia como “Alin y su Grupo Alegría”, Carlos Rey González como “Bad Bunny”, Giovanni Córdova como “Reyli Barba”, Auyan Montana como “Bruce Dickinson” y Madelane Romero como “Madonna”.

Cada concursante defendió su caracterización desplegando talento y carisma para convencer a la mesa calificadora en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado determinó que los imitadores de “Fito Páez”, “Esaud Suárez”, “Tatiana”, “Alin y su Grupo Alegría”, “Reyli Barba” y “Madonna” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los seis clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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