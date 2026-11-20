Diez competidores con diferentes personajes protagonizaron un intenso duelo en Yo Soy y únicamente dos lograron asegurar su permanencia. La jornada reunió sobre el escenario a Edena Pérez como “Amy Lee”, Aarón Taco como “J Álvarez”, Dayana Zelaya como “Natalia Lafourcade”, Marco Puppi como “Marc Anthony”, Heidy Centurion como “Tina Charles”, Sebastián Esponda como “Juanes”, Maricielo Orihuela como “Flor Pucarina”, Fernando Córdova como “Robbie Williams”, Emilym Canto como “Thalía” y Gustavo Quesquen como “Tony Dize”.

Antes de dar su veredicto, Ricardo lanzó un firme llamado de atención a los participantes por los temas seleccionados para la gala: “Sean muy cuidadosos, ha habido malas elecciones de canción. Para una audición, tienes que elegir una canción icónica del artista”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Marc Anthony” y “Flor Pucarina” sean los únicos elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia en su grupo.

¿Cómo les irá a los dos clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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