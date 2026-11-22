Yo Soy Versus 2026: Frankie Ruiz, Cristian Castro, Fito Páez y más son parte de los 24 seleccionados
La tensión continuó creciendo en la ronda final de Yo Soy, donde el jurado siguió revelando los nombres de los imitadores elegidos para formar parte de los 24 seleccionados de la temporada. Además, se anunció que quienes no sean llamados no se despedirán, sino que irán a votación del público para que los ocho más votados se enfrenten por el cupo número 25.
En esta segunda tanda, celebraron su ingreso oficial a las galas Frankie Ruiz, Víctor Manuelle, RKM & Ken-Y, Reyli Barba, Cristian Castro, Alex Turner, Fito Páez y Eros Ramazzotti, consolidando una temporada llena de talento.
En cambio, Pocho Prieto, Julian Casablancas, Scott Stapp y The Beatles no fueron elegidos por el jurado en esta instancia, por lo que pasarán a la ronda de votación del público para intentar quedarse con el puesto 25.
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