Yo Soy Versus 2026: ¡Frankie Ruiz, Joaquín Sabina, Shakira y un clasificado más siguen en carrera!
El séptimo grupo, conformado por ocho imitadores de distintos personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Christian Naranjo como “Pedro Fernández”, Marcelo Pedraza como “Billy Idol”, Robinson Hans Pérez como “Frankie Ruiz”, Nicolás Chumacero junto a Guiliana Villacruz como “Miranda”, Jeysson Condori como “Anuel AA”, Jorge Farias como “Carlos Soraluz”, Hugo Espinoza como “Joaquín Sabina” y Valeria Aray como “Shakira”.
Tras escuchar las ocho presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Pedro Fernández”, “Frankie Ruiz”, “Joaquín Sabina” y “Shakira” sean los elegidos para avanzar de instancia en la competencia.
¿Cómo les irá a los cuatro clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!
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