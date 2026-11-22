El segundo grupo de la noche, conformado por siete imitadores de distintos personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala.

Al cierre de las presentaciones, el jurado determinó que Robinson Pérez (Frankie Ruiz), Diego Solís (Phil Anselmo de Pantera) y el dúo conformado por Marcos Santa Cruz y Ralf Chávez (RKM & Ken-Y) demostraron el nivel necesario para pasar a la última ronda de selección.

Por el contrario, Diego Díaz (Noel Gallagher), Luis Rivera (Jorge González) y Tiffany Campaña (Marilyn Monroe) no consiguieron el respaldo esperado y quedaron eliminados de la competencia en esta etapa decisiva.

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