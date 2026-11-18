Dos imitadores del reconocido vocalista de la banda “Airbag”, “Patricio Sardelli”, protagonizaron un vibrante duelo musical en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Pao Lizárraga, seguido del segundo competidor, Joel Ataucuri, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del músico argentino “Patricio Sardelli”, desplegando potencia vocal y actitud rockera para convencer al jurado en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Pao Lizárraga pase a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a Pao Lizárraga en su próxima gala interpretando a “Patricio Sardelli”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!