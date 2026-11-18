Dos imitadores del recordado cantante español “Raphael” protagonizaron un reñido enfrentamiento en el escenario de Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primero en presentarse fue Leonel Rivera, seguido de su contrincante Carlos Alván, quien completó este duelo vocal frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes salieron al escenario con la consigna de defender su caracterización del “Divo de Linares” y demostrar su potencia interpretativa en esta exigente etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la jornada, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y determinó que Carlos Alván es el elegido para avanzar de ronda en la competencia.

¿Cómo le irá a Carlos Alván en su próxima presentación interpretando a “Raphael”? ¿Qué sorpresas traerán los próximos duelos del programa? ¡No te pierdas las nuevas galas de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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