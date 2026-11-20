Dos agrupaciones protagonizaron el último versus de la jornada en Yo Soy en un choque generacional de alto impacto. Por un lado, los imitadores de “BTS”, conformado por Orlando, Enzo, Josué, Ivan, Fernando, Christian y Roberto, desplegaron energía y sincronía sobre la pista; mientras que el cuarteto tributo a “The Beatles”, integrado por Sandro Campos, Sandro Berrocal, Roberto Berrocal y Gian Zapata, apostó por la esencia y armonías del legendario grupo de Liverpool.

Ambas propuestas elevaron el nivel del espectáculo en el cierre del programa, dejando todo en la cancha para convencer a la mesa calificadora.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle y, sorprendentemente, determinó que ambas bandas avancen a la siguiente ronda de la competencia, desatando una celebración eufórica entre los integrantes sobre el escenario.

¿Cómo les irá a los imitadores de “BTS” y “The Beatles” en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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