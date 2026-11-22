El primer grupo de la noche, conformado por diez imitadores de distintos personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala.

Tras deliberar sobre el desempeño vocal y escénico, los jueces confirmaron que Madelane Romero (Madonna), Jhonathan Cabrera (Don Chezina), Víctor Correa (Oscar D’León), Guillermo Eyzaguirre (David Summers de Hombres G) y Andrea Cubas (Amaia Montero) lograron asegurar su pase a la siguiente ronda.

Por el contrario, Valeria Aray (Shakira), Kevin Carrasco (Esaúd Suárez), Gabriela Oré (Brunella Torpoco), Alessandra Montoya (Alicia Keys) y Juan Quiñones (Till Lindemann) se despidieron del programa.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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