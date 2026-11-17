Dos imitadoras de la cantante estadounidense “Alicia Keys” vinieron a medirse en el décimo versus de la noche en Yo Soy y solo una logró seguir en competencia. La primera contendiente en presentarse fue Leidy Cossío, seguida de la segunda participante, Alessandra Montoya, quien completó este duelo frente a la mesa calificadora.

Ambas concursantes salieron al escenario para defender su caracterización de la artista estadounidense “Alicia Keys” y convencer al jurado en esta etapa decisiva del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este décimo enfrentamiento de la noche, el jurado deliberó sobre lo mostrado por cada una y determinó que Alessandra Montoya es la elegida para pasar de ronda en la competencia.

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