Siete competidores con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Ángel Farfán como “José José”, Tatiana Castillo como “Pat Benatar”, Jazmin Carranza como “Olivia Rodrigo”, Fernando Núñez como “Miguel Aceves Mejía”, Steven Jiménez como “Víctor Manuelle”, Claudia Huamán como “Mon Laferte” y David Désme como “Adrián Bello”.

Tras escuchar las siete presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “José José”, “Miguel Aceves Mejía” y “Víctor Manuelle” sean los elegidos para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo les irá a los tres clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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