Seis participantes con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Alejandra Llonque como “Dolores O’Riordan”, Hada Sánchez como “Gaby Zevallos”, Joaquín Rodríguez como “Julian Casablancas”, Lesly Bacorena como “Ruth Karina”, Paolo Sánchez como “Scott Stapp” y Fernando Núñez como “Miguel Aceves Mejía”.

Tras escuchar las seis presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Dolores O’Riordan”, “Julian Casablancas”, “Ruth Karina” y “Scott Stapp” sean los elegidos para avanzar de instancia en la competencia.

¿Cómo les irá a los cuatro clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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