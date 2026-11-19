El cuarto grupo, conformado por diez competidores con diferentes personajes, protagonizó un reñido enfrentamiento en Yo Soy y solo la mitad logró asegurar su permanencia. La noche reunió sobre el escenario a Yexalen Lozano como “Young Miko”, José Carranza como “Ray Charles”, Hellen Revilla como “Natusha”, Marvin Kallet como “Chris Martin”, Brian Flores como “Ruben Albarrán”, Eva Benites como “Carmencita Lara”, Fernando López como “Paulo Londra”, Kiara Soto como “Barbarita de Cuba”, Jean Pierre Rivera como “Alex Turner” y Jean Pierre Torres como “Kalimba”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Ray Charles”, “Chris Martin”, “Barbarita de Cuba”, “Alex Turner” y “Kalimba” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los cinco clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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