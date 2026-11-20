Nueve actos con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy y seis lograron asegurar su permanencia. La noche reunió sobre el escenario a Kusi Muñoz como “Karen Carpenter”, Marcos Santa Cruz junto a Ralf Chávez como “Rkm & Ken-Y”, Francisco Meléndez como “Chris Cornell”, Ariana Mori como “Massiel Málaga”, Brayon Chávez como “Luis Miguel”, Diego Solís como “Phil Anselmo”, Paola Gutiérrez como “Ada Chura”, Gilber Ramos como “Miguel Gallardo” y Eduardo Agreda como “Charly García”.

Uno de los momentos más destacados de la ronda ocurrió durante las devoluciones, cuando Ricardo y Jely se mostraron asombrados por la edición de la pista y el fragmento de la canción elegida, destacando que tuvo exactamente todo lo que esperaban. Sin embargo, fiel a su estilo exigente, Ricardo advirtió que ese acierto técnico no influiría en su decisión final para no generar falsas expectativas.

Tras escuchar las nueve presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Rkm & Ken-Y”, “Chris Cornell”, “Massiel Málaga”, “Luis Miguel”, “Phil Anselmo” y “Miguel Gallardo” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los seis clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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