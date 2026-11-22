La recta final de las audiciones en Yo Soy volvió a reunir en el escenario a diez participantes que ya habían superado filtros previos, esta vez con el objetivo de reducir aún más el grupo antes de la elección de los consagrados.

Tras evaluar cada presentación, el jurado decidió darle el pase a la ronda final a Diana Rivera (Myriam Hernández), Piero Vaccaro (Pau Donés), Marcelo Bisso (Vince Neil), Christian Naranjo (Pedro Fernández), Mary Orihuela (Flor Pucarina), Diego Sáenz (Miguel Abuelo), Giovanni Córdova (Reyli Barba) y Missa Herrera (Gloria Trevi).

Los únicos que no lograron superar esta exigente prueba fueron José Carranza (Ray Charles) y Jean Pierre Torres (Kalimba), quienes se despidieron de la competencia a un paso de conocer a los 24 participantes seleccionados.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!