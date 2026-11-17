Dos imitadores del vocalista de la icónica banda “Los Fabulosos Cadillacs”, “Vicentico”, vinieron a medirse en el nuevo versus de la noche en Yo Soy. El primer contendiente en presentarse fue Juan Calle, seguido del segundo participante, José Mijail Carrizales, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes salieron al escenario para defender su caracterización del reconocido artista argentino “Vicentico” y buscar el respaldo del jurado en esta etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este nuevo enfrentamiento de la jornada, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y determinó que ninguno de los imitadores fue elegido para pasar de ronda como “Vicentico”.

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