Dos imitadores del reconocido cantante mexicano “Luis Miguel” protagonizaron un vibrante enfrentamiento en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir al escenario fue Brayon Chávez, seguido del segundo participante, Daniel Rioja, quien completó este duelo frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del “Sol de México”, desplegando técnica e interpretación para convencer al jurado en esta exigente etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Brayon Chávez sea el elegido para pasar de ronda en la competencia.

¿Cómo le irá a Brayon Chávez en su próxima gala interpretando a “Luis Miguel”? ¿Qué sorpresas traerán los siguientes duelos? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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