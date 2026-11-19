El sexto grupo, conformado por diez participantes con diferentes personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Marco Gómez como “Eddy Herrera”, Diego Díaz como “Noel Gallagher”, Piero Vaccano como “Pau Donés”, Danitza Gutierrez como “Marina Yafac”, Hans Sifuentes como “Beto Cuevas”, César García como “Héctor el Father”, Alejandra Muñoz como “Lady Gaga”, Víctor Correa como “Óscar D’León”, Juan Rodolfo Quiñonez como “Till Lindermann” y Sara Aranda como “Julieta Venegas”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Noel Gallagher”, “Pau Donés”, “Marina Yafac”, “Óscar D’León” y “Till Lindermann” sean los elegidos para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo les irá a los cinco clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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