La exigencia llegó a su punto más alto en Yo Soy durante una ronda de eliminación directa donde seis imitadores regresaron al escenario para demostrar que merecían un lugar en los conciertos en vivo.

Luego de la deliberación del jurado, decidieron que únicamente Pedro Caycho (Pocho Prieto) y José Luis Elías (Eduardo Franco) serían los que tendrían el pase directo hacia la ronda final del programa.

De esta manera, quedaron fuera Enrique Huerta (Johnny Depp), Alexander Heredia (Alín y su Grupo Alegría), Sonny Dávila (Christian Meier) y el septeto conformado por Orlando, Enzo, Iván, Fernando, Christian, Roberto y Josué (BTS).

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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