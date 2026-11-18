Dos imitadoras de la vocalista de la banda estadounidense de metal alternativo “Evanescence”, “Amy Lee”, protagonizaron un intenso duelo vocal en Yo Soy y solo una logró asegurar su permanencia. La primera contendiente en salir a escena fue Adriana Cueva, seguida de la segunda competidora, Edena Pérez, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambas concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización de la reconocida cantante estadounidense “Amy Lee”, desplegando registro lírico y fuerza interpretativa para convencer al jurado en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Edena Pérez sea la elegida para seguir en competencia.

¿Cómo le irá a Edena Pérez en su próxima gala interpretando a “Amy Lee”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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