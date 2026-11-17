Dos imitadores del vocalista de la banda de metal “Pantera”, “Phil Anselmo”, vinieron a medirse en el octavo versus de la noche en Yo Soy y solo uno logró seguir en competencia. El primer contendiente en presentarse fue Diego Solís, seguido del segundo participante, Jefferson Pilares, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes salieron al escenario para defender su caracterización del líder de “Pantera” y buscar el respaldo necesario para continuar en esta etapa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este octavo duelo de la jornada, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y decidió que Diego Solís avanzará a la siguiente ronda de la competencia.

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