Cuatro imitadores del reconocido vocalista de la legendaria banda “Hombres G”, “David Summers”, protagonizaron un intenso duelo musical en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Guillermo Eyzaguirre, seguido del segundo participante, Jaime Zelada. Posteriormente, el tercer imitador, Fernando Dhan Tapia, tomó la posta, mientras que el cuarto competidor, Camilo Sotomayor, cerró la ronda frente a la mesa calificadora.

Los cuatro concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del líder de Hombres G, desplegando actitud, energía y timbre vocal para convencer al jurado en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las cuatro presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Guillermo Eyzaguirre es el imitador que pasa a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a Guillermo Eyzaguirre en su próxima gala interpretando a “David Summers”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!