Dos imitadores del reconocido cantante mexicano “Kalimba” protagonizaron un intenso duelo musical en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Carlos Rudas, seguido del segundo competidor, Jeam Pierre Torres, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del intérprete mexicano “Kalimba”, desplegando agilidad vocal, energía y carisma para convencer al jurado en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que Jeam Pierre Torres avance una ronda más en la competencia.

¿Cómo le irá a Jeam Pierre Torres en su próxima gala interpretando a “Kalimba”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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