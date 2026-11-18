Dos imitadoras de la recordada vocalista de la emblemática orquesta Dan Den, “Barbarita de Cuba”, protagonizaron un vibrante duelo en Yo Soy y solo una logró asegurar su permanencia. La primera contendiente en salir a escena fue Gabriela Acha, seguida de la segunda imitadora, Kiara Soto, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambas concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización de la intérprete cubana “Barbarita de Cuba”, desplegando energía y timbre vocal para convencer al jurado en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que Kiara Soto avance a la siguiente instancia de la competencia.

¿Cómo le irá a Kiara Soto en su próxima gala interpretando a “Barbarita de Cuba”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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