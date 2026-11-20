Yo Soy Versus 2026: ¡Ruth Karina, Vince Neil y Jorge González sobreviven a un exigente duelo!
Diez competidores con diferentes personajes protagonizaron un reñido enfrentamiento en Yo Soy y solo tres lograron continuar en carrera. La jornada reunió sobre el escenario a Marcelo Bisso como “Vince Neil”, Luis Paz como “Ryan Castro”, Jesús Orozco como “Maelo Ruiz”, Robert Calderon como “Tom Chaplin”, Nicolás Lovera como “Randy Nota Loca”, Luis Rivera como “Jorge González”, Lesly Becurena como “Ruth Karina”, Jhair Vidales como “Mac Salvador”, Eddy Gómez como “Camilo Sesto” y Romina Flores como “Whitney Houston”.
Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Vince Neil”, “Jorge González” y “Ruth Karina” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.
¿Cómo les irá a los tres clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!
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