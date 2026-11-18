Dos imitadores del reconocido cantautor mexicano “Reyli Barba” protagonizaron un intenso duelo vocal en Yo Soy y solo uno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Giovanni Córdova, seguido del segundo competidor, Maycol Zelada, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del exvocalista de Elefante, desplegando matices e interpretación para convencer al jurado en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que Giovanni Córdova pase a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a Giovanni Córdova en su próxima gala interpretando a “Reyli Barba”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!