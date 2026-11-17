Tres imitadoras de la cantante chilena “Myriam Hernández” vinieron a medirse en el segundo versus de la noche en Yo Soy y solo una logró seguir en competencia. La primera en presentarse fue Diana Vera, seguida de su contrincante Valeria Corazao. Finalmente, la tercera competidora fue Nataly Díaz, quien cerró este duelo vocal en el escenario.

Todas realizaron su presentación frente a la mesa calificadora en su intento por caracterizar de la mejor manera a la reconocida artista chilena “Myriam Hernández” y asegurar su permanencia en esta etapa.

Tras este enfrentamiento y luego de la espera, el jurado evaluó cada interpretación y determinó que Diana Vera fue la participante que avanzó de ronda en la competencia.

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