Tres imitadores del reconocido cantante mexicano “Alejandro Fernández” protagonizaron un intenso duelo vocal en Yo Soy y solo uno logró asegurar su permanencia. El primer contendiente en salir a escena fue Alexander Alburqueque, seguido del segundo imitador, Leo Cepeda, mientras que el tercer participante, Jhadir Fernández, cerró la ronda frente a la mesa calificadora.

Los tres concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del “Potrillo”, desplegando fuerza interpretativa y timbre vocal para convencer al jurado en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las tres presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que Jhadir Fernández sea el elegido para avanzar de ronda en la competencia.

¿Cómo le irá a Jhadir Fernández en su próxima gala interpretando a “Alejandro Fernández”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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