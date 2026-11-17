Dos imitadores del vocalista de la famosa banda “The Strokes”, “Julian Casablancas”, vinieron a medirse en el nuevo versus de la noche en Yo Soy y solo uno logró seguir en competencia. El primer contendiente en presentarse fue Adonis Lloclla, seguido del segundo participante, Joaquín Rodríguez, quien completó este enfrentamiento frente a la mesa calificadora.

Ambos concursantes salieron al escenario para defender su caracterización del reconocido cantante estadounidense “Julian Casablancas” y asegurar su continuidad en esta etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este nuevo enfrentamiento de la noche, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y determinó que Joaquín Rodríguez fue elegido para avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

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