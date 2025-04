Actor de ‘María la del Barrio’ confirma que fue diagnosticado con cáncer de mama

El mundo del espectáculo mexicano se sorprendió con la reciente revelación del actor Héctor Soberón, recordado por su papel de Vladimir de la Vega en la icónica telenovela ‘María la del Barrio’. El galán de los noventa confesó públicamente que hace unos meses fue diagnosticado con cáncer de mama, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores.

En un encuentro con la prensa el pasado 3 de abril en la Ciudad de México, Soberón, de 60 años, explicó que el diagnóstico llegó de manera fortuita durante un chequeo médico de rutina realizado hace ocho meses.

Afortunadamente, la detección temprana del tumor en su pecho permitió que no fuera necesaria una intervención quirúrgica. “ Afortunadamente no (me operaron), fue solamente con medicina y ya (…) No pasó a mayores, se detectó a tiempo. Medicina y rápido”, detalló el actor, según reportó TVNotas.

Con una actitud positiva y un mensaje de esperanza, el también protagonista de‘ ‘Muchachitas’ hizo un llamado tanto a hombres como a mujeres a practicar la autoexploración de manera regular. Subrayó que el cáncer “no excluye a nadie”, incluyendo a los hombres, quienes a menudo creen erróneamente que esta enfermedad es exclusiva del género femenino. “Hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da, no, sí le da y le da también cáncer de mama”, enfatizó.

SU HERMANO TAMBIÉN ENFRENTA AL CÁNCER

Además de compartir su propia experiencia, Soberón reveló que su familia también está enfrentando una dura batalla contra el cáncer, ya que su hermano fue diagnosticado con cáncer de estómago con metástasis.

Esta situación personal ha reforzado aún más su perspectiva sobre la enfermedad y la importancia del apoyo familiar en estos momentos difíciles. “Mi hermano pensábamos que estaba sano y de la noche a la mañana, pues ahorita ya hay metástasis, estamos todos ahí ayudando a ver qué onda”, comentó conmovido.

El actor resaltó que deberá someterse a revisiones médicas cada seis meses. Sin embargo, demostró una gran entereza al afirmar que no le teme a la muerte, sino que la ve como una parte natural de la vida.

“Algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, o sea, venimos a aprender, a trascender y eso es la enseñanza que te queda. Yo hoy por hoy estoy seguro que el día de mañana, si yo dejara de existir en mi epitafio van a poner ‘Fui feliz'», concluyó con una reflexión profunda y optimista.