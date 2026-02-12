Difunden última foto de Laura Spoya antes de sufrir aparatoso accidente en Surco

La hospitalización de Laura Spoya tras un aparatoso accidente vehicular en Surco ha generado gran preocupación entre sus seguidores y el público en general. La ex Miss Perú fue trasladada de emergencia a una clínica luego de perder el control de su camioneta y estrellarse contra una pared en la avenida El Polo.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, en redes sociales, Mario Irivarren compartió una foto en la que etiqueta a la exreina de belleza celebrando el cumpleaños de un amigo, horas antes del accidente.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA FOTO DE LAURA SPOYA ANTES DE SU ACCIDENTE?

Horas antes del choque, Mario Irivarren compartió una historia en Instagram donde se ve a Laura Spoya celebrando el cumpleaños de un amigo en común. En la imagen, varios invitados aparecen con bebidas alcohólicas.

El accidente ocurrió durante la madrugada. Tras ello, Laura Spoya a una clínica cercana para su rápida atención. Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo observación médica.

