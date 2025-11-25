Dua Lipa disfruta Lima antes de su concierto en San Marcos y comparte fotos que emocionan a sus fans

A pocas horas de su esperado concierto en el Estadio San Marcos, Dua Lipa causó furor en redes sociales al compartir una serie de fotografías de las actividades que viene realizando durante su estadía en Lima.

La estrella británica del pop mostró que aprovechó su tiempo libre para pasear por las calles de Miraflores y también visitar el distrito de Barranco. Asimismo, evidenció que está disfrutando de nuestra gastronomía.

“Lima nos vemos esta noche para mi primer show aquí. ¡Qué emoción!”, escribió la cantante en Instagram, publicación que superó los 200 mil ‘me gusta’ en solo minutos y generó miles de comentarios de fanáticos ansiosos por verla en el escenario.