Dua Lipa disfruta Lima antes de su concierto en San Marcos y comparte fotos que emocionan a sus fans
A pocas horas de su esperado concierto en el Estadio San Marcos, Dua Lipa causó furor en redes sociales al compartir una serie de fotografías de las actividades que viene realizando durante su estadía en Lima.
La estrella británica del pop mostró que aprovechó su tiempo libre para pasear por las calles de Miraflores y también visitar el distrito de Barranco. Asimismo, evidenció que está disfrutando de nuestra gastronomía.
“Lima nos vemos esta noche para mi primer show aquí. ¡Qué emoción!”, escribió la cantante en Instagram, publicación que superó los 200 mil ‘me gusta’ en solo minutos y generó miles de comentarios de fanáticos ansiosos por verla en el escenario.
DUA LIPA CANTARÁ ‘CARIÑITO’: ESTE ES EL ORIGEN DE LA CANCIÓN
La artista ofrecerá su concierto este martes 25 de noviembre a las 8:30 p.m. como parte de su Radical Optimism Tour. Las puertas del Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos abrirán desde las 4:00 p.m.
Los asistentes deberán ingresar según su sector: Cancha 1 Delantera, Occidente 1, Occidente y Occidente Central por la avenida Venezuela (Puerta 1); mientras que Cancha 2, Cancha 1 Lateral, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2 deberán hacerlo por las Puertas 5 y 6 ubicadas en la avenida Amézaga.
Dua Lipa parece haber revelado la canción que cantará esta noche en el estadio de San Marcos, pues varias personas escucharon que sonó ‘Cariñito’ en los parlantes del recinto y todo parece indicar que es la canción elegida para el concierto de esta noche.
En esta nota de Latina Noticias, te contaremos el origen de la canción ‘Cariñito’ ya que es muy escuchada por los peruanos y disfrutada en diversas fiestas. Cabe mencionar que fue una de las canciones símbolo de los Juegos Panamericanos 2019 cuando se realizaron en Lima.
DUA LIPA VA A CANTAR CARIÑITO HOY EN LIMA CRJJEKSLSLKZLSLSKKZKZ pic.twitter.com/8LcbYx9Yut
— jazz!¡ 🌱 (@jazminctt) November 25, 2025
La canción ‘Cariñito’ fue escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 y originalmente interpretada por la banda peruana Los Hijos del Sol. Cabe mencionar que la agrupación Bareto, la canta constantemente y es como se hizo mucho más conocida en Perú y es Mauricio Mesones quien canta la canción para dicha agrupación.