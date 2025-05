Eva Ayllón sobre duros momentos que vivió en su infancia: “Descubrí a mi abuela sacando fruta de la basura”

La reconocida intérprete de música criolla Eva Ayllón abrió su corazón en el podcast “Habla Serio”, donde compartió con Mónica Delta y Santiago Gómez , conmovedores pasajes de su infancia marcada por la pobreza.



La artista habló sin filtros sobre las dificultades que vivió junto a su familia y cómo estas experiencias forjaron su carácter.



“Yo sé de pobreza. Yo descubrí a mi abuela sacando fruta de la basura, ella lo cortaba. Yo decía por qué la fruta está cortada y por qué está así. A veces uno comía y sentías algo ahí… era un gusano, pero eso era parte de la vida”, contó la intérprete de “Ritmo, color y sabor”.

Eva también recordó cómo su abuela improvisaba comidas cuando no había recursos. “Mi abuelita no tenía para carne y agarraba la pertrecha del pescado y le echaba un aderezo de cebolla. Nosotros, mis hermanos y yo, sabemos lo que es tomar avena rancia. El pan duro, que me encanta, lo calentaba en la cocina de querosene”, detalló.



Estas memorias, lejos de avergonzarla, han sido su mayor impulso para cambiar el destino de su familia.

“Por eso yo he tratado de darle a mis hijos lo mejor que he podido. Educación primero, lo primero. Abrían la boca y les he dado todo lo que pude. Los hijos son una lotería”, reflexionó la artista.

