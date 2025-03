Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro oficializan su relación mostrando sus anillos

Más enamorados que nunca. Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro retomaron su relación amorosa, pues así lo anunciaron ambos personajes en sus distintos programas digitales. Primero, la ‘Foquita’ comentó estar feliz y enamorado, incluso señaló que ya tenía hasta anillo.

“Lo voy a decir de una vez, es recontra oficial, hermano. Para que la gente no me jo.., es oficial, tengo hasta anillo. Me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico. Es este o nunca”, contó Jefferson Farfán en su programa junto a Roberto Guizasola.

Asimismo, el exfutbolista de la selección peruana comentó que si bien es un anillo simbólico, lo usa junto a su enamorada, Xiomy. Por otro lado, la bailarina y conductora también comentó lo que viene pasando junto a Farfán, pues reveló haberse enamorado de su corazón y mostró su anillo.

«Me llegó el amor de quien menos lo esperaba porque Jefferson es una persona increíble, es muy divertido. Yo me enamoré de su corazón, comentó la modelo. Cabe mencionar que ambos personajes habían publicado recientemente que terminaron su relación, sin embargo, ahora anuncian a los cuatro vientos que volvieron y están más felices que nunca.

