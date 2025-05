¿Jely Reátegui piensa ser mamá? Ella dio la respuesta

La actriz Jely Reátegui volvió a comentar sobre una situación que se hizo viral hace varios años generando polémica en redes sociales: si piensa ser mamá o no.

«Esa declaración que se hizo viral fue hace 8 años. A esa edad era un ‘no’ tajante. No veía como posibilidad varias cosas que supuestamente a los 29, por convención social, como mujer tendría que haber logrado. Te dicen que a los 30 tienes que tener matrimonio, hijos, carro, casa, perro, pero yo a los 30 estaba perdida, tuve una crisis vocacional porque no sabía si quería seguir siendo actriz, si quería viajar, si quería ser mamá, me daba mucha ansiedad pensar en la maternidad«, indicó.

No obstante, entrevistada en el podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias, Jely Reátegui comentó que pasado el tiempo se muestra menos preocupada por ese tema y que ya no es tan tajante sobre su postura original.

«Han pasado los años. Lo he considerado por momentos, pero hasta ahora sigue siendo una idea que no me atraviesa del todo. Ya no me genera esa ansiedad de si no decido ahora, entonces ya no voy a poder. Si no sucede ahora, es porque no lo estoy queriendo, y si sucede, quizá sí», mencionó.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

‘Habla Serio’ es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a la actriz Jely Reátegui aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ