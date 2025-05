Jely Reátegui recuerda polémica que generó tras llamar “puertas” a Nicola Porcella y Angie Arizaga

En su reciente visita al set de “Habla Serio”, la actriz Jely Reátegui se sinceró con Mónica Delta y Santiago Gómez sobre la polémica en la que estuvo envuelta años atrás, cuando criticó duramente la incursión en la actuación de Nicola Porcella y Angie Arizaga, ambos exchicos reality.

Durante la entrevista, Jely recordó cómo sus declaraciones —en las que dijo que verlos actuar era como “dos puertas interactuando”— causaron gran revuelo en redes sociales, desatando una avalancha de críticas en su contra. Sin embargo, reconoció que no se arrepiente de lo que dijo, aunque admitió que pudo expresarse de una mejor manera.

“ Yo creo que lo que dije estuvo bien, fue consecuente con mi pensamiento y con lo que quiero criticar y defender. También soy consciente que no usé las palabras más amables”, explicó.

La actriz también aclaró que su molestia no era directamente con Nicola ni con Angie, sino con una situación que vivió en el entorno televisivo, donde —según relató— se sintió menospreciada profesionalmente por personas que le hacían creer que le estaban haciendo un favor al contratarla.



“Me hicieron sentir como que me estaban haciendo un favor por contratarme y que yo tenía que agradecerles a ellos, que ellos eran los que me daban de comer. Me lo dijeron en una reunión con esas palabras”, reveló Reátegui. “Yo con esa información, que no tiene nada que ver con ellos porque ellos ni enterados, fui muy molesta y dije eso”, añadió.

Jely afirma que el episodio fue abrumador y que la situación le generó ansiedad, pero se mantiene firme en su intención de defender la profesionalización del arte dramático en el Perú. “Mucha gente me dijo que qué soberbia, pero así hablo yo. De repente no me expresé de la manera más correcta, pero el problema no era con ellos”, reiteró.

