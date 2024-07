Joel Pinto confirma que mantuvo una relación sentimental con esposa de Christian Cueva, Pamela López

El portero de Sport Huancayo, Joel Pinto, ha entrada al supuesto triángulo amoroso entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco. Y es que el popular ‘Gato’ fue apuntado de haber tenido una relación con la aún esposa de Cueva, Pamela.

Ante ello, el mismo Joel Pinto confirmó que sí tuvo una relación amorosa con Pamela López mientras él se encontraba separado de su esposa pero en proceso de divorcio. Asimismo, el ‘Gato Pinto’ señaló que estuvo entre 5 y 6 meses con la ex esposa de Christian Cueva.

«En 2010 hemos tenido una relación de enamorados de cinco o seis meses», afirmó el portero de Sport Huancayo. «Estaba separado de cuerpo (con su esposa) y empezó el proceso de divorcio pero estuvimos cinco o seis meses después cada uno por su lado nunca supimos nada del otro», agregó.

EX ESPOSA DE JOEL PINTO ASEGURA QUE LÓPEZ INTERVINO EN SU MATRIMONIO

En el programa de espectáculos de Rodrigo González, la ex esposa de Joel Pinto manifestó que Pamela López se metió en su matrimonio.

«No se tiene que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010», aseguró la ex mujer de Pinto.

