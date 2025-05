La foto que une a Jely Reátegui con Cecilia Barraza: la actriz revela que intentó contactarla sin éxito

La reconocida actriz Jely Reátegui mostró su lado más humano y nostálgico en su paso por el podcast «Habla Serio», conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez. Durante la entrevista, la intérprete reveló que intentó contactar a la cantante criolla Cecilia Barraza a través de redes sociales, motivada por una foto del pasado que la relaciona con su familia, pero nunca recibió una respuesta.

La anécdota surgió a raíz de un divertido momento viral en el programa El Gran Chef Famosos, donde los internautas compararon a Jely con Cecilia Barraza a través de un meme.



“Voy a contar una anécdota graciosa… En el Gran Chef hicieron un meme muy chévere en el que yo me convertía en Cecilia Barraza y mi madrina me mandó una foto de Cecilia Barraza, de hecho no la conozco, no sé si maneja sus redes sociales… Le escribí, me gustaría enseñarle esa foto, era una foto de ella con mi abuela, con mi tía abuela, en el bar de mi abuelo ”, confesó Jely.



El local al que hace referencia es el recordado “Bar de Tito”, un espacio bohemio ubicado en el Centro de Lima, muy frecuentado por músicos y artistas durante su época de gloria.

Reátegui explicó que su vínculo con ese bar es profundamente emocional, ya que creció junto a sus abuelos maternos, especialmente su abuelo Pepe, quien fue el dueño del local. “Tenía una relación muy cercana con él. A él le dedico mil cosas, incluso hice una máscara inspirada en él”, comentó emocionada.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7