Lis Padilla, popular tiktoker, llora y confirma que se separó de su esposo

¡En medio de sus lágrimas! Lis Padilla, la popular tiktoker que se hizo famosa internacionalmente por su coreografía al ritmo de ‘Son de amores’, anunció la separación de su esposo, quien es conocido como ‘El hombre de la casa’ debido a que decidió mudarse a Lima junto a sus hijos.

En una transmisión en vivo, la influencer anunció que la relación con su pareja llegó a su fin después de siete años.

“ Yo me separé de él por muchas cosas, pero esta vez me dije ‘Lis, puedes salir adelante’. Me duele por mis niños. No los traigo acá a Lima, amigos, porque están estudiando en la selva, que terminen de estudiar”, dijo Padilla.

Padilla comentó que el padre de sus hijos no estaría dispuesto a apoyarla su decisión de vivir en Lima, además de mencionar que su ahora expareja está tratando de hacerla quedar mal ante sus seguidores.

“Me quiero establecer acá en Lima, quiero ver un departamento y poder traer a alguien que me apoye. Quiero traer a mis hijos. Son muy apegados a mí, más que a su papá. Pero él no quiere, se pone terco. Me dice ‘no hagas que te deje mal en las redes sociales’, con eso me tiene”, agregó.