Mira los memes que dejó la final de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’

Este lunes 23 de septiembre se disputó la gran final de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’. Diana Sánchez y Jely Reátegui dieron su máximo esfuerzo para llevarse la olla de oro en esta gran temporada. Esto no pasó desapercibido para los fans del programa, que inundaron las redes sociales con los más divertidos memes.

Al final, la vencedora de la temporada fue la actriz Jely Reátegui, quien recibió las felicitaciones de sus demás compañeros de esta temporada, así como del jurado de ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’.

Alexa play "locked out of Heaven" pa cantar CAN I JUST STAY HERE? SPEND THE REST OF MY DAYS HERE? #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/ktvzUhvcMO