Monserrat Brugué, ‘Monchi’ en Pataclaun, revela los motivos de su salida inesperada de la serie de TV

En una reciente entrevista con Mónica Delta y Santiago Gómez para el podcast “Hablar Serio”, Monserrat Brugué, famosa por su icónico papel como Monchi en la serie peruana Pataclaun, compartió detalles emotivos acerca de su experiencia en la producción y las razones que la llevaron a abandonar el proyecto que marcó a más de una generación.

Brugué comenzó la conversación reconociendo el impacto que “Pataclaun” tuvo en su vida y en la de sus compañeros.

“Yo tengo mucho que agradecer a Pataclaun porque nos cambió la vida a todos. Empezó como un taller, hacíamos teatro y cuando July regresa de Buenos Aires nos convoca, para mí era una experiencia de cuatro meses y se convirtió en algo más grande”, recordó, haciendo hincapié en la gratitud que siente incluso años después.

Sin embargo, detrás del éxito y la popularidad, la actriz reveló una lucha interna que la llevó a tomar la difícil decisión de dejar la serie.

“Me era difícil estar con mis compañeros porque ellos son tan geniales, tan espontáneos, no podía seguirlos. Ellos son súper amables, nos queríamos un montón”, confesó, dejando entrever la conexión especial que había construido con su elenco.

“Yo era actriz y quería ser actuando. Tenía 30 años, me agobia un poco el personaje y sentía que me afectaba un poco la onda de Pataclaun. Los quería, pero no me sentía tan a gusto. Ellos me decían que vivía en una burbuja. Me afectaban las cosas”, expresó con sinceridad sobre su decisión de decirle adiós a la serie.