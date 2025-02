Pamela Anderson captó las miradas al aparecer con nuevo look y cero maquillaje en los SAG Awards 2025

Pamela Anderson volvió a sorprender en los Premios SAG 2025 con un estilo natural. La actriz, nominada por su papel en The Last Showgirl, llegó al Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles con un vestido blanco de un solo hombro; sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido es que optó por no llevar maquillaje.

Anderson, de 57 años, lució un vestido de manga larga con cola que abrazaba su cintura antes de extenderse sobre la alfombra roja. Para complementar su look, usó joyas personalizadas.

En esta edición de los Premios SAG, Anderson recibió su primera nominación en la categoría de Mejor interpretación femenina en un papel principal por The Last Showgirl. Compite contra:

Desde septiembre de 2023, cuando apareció sin maquillaje en la Semana de la Moda de París, Anderson ha mantenido un estilo más natural en eventos públicos.

En noviembre pasado, explicó su decisión en una entrevista con The Sunday Times: «No me di cuenta de que iba a empezar todo esto, que toda esta gente se identificaría conmigo. Es un gran mensaje: somos lo suficientemente buenos tal como somos. Tengo que recordármelo todos los días”.